Результати матчів 5-го туру Ліги чемпіонів (групи E-H)

Закінчився 5-й тур

Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігичемпіонівУЄФАвгрупахE-H



ГрупаE



Байєр- Челсі2:1



Валенсія- Генк7:0



Післяп'ятитурів: Байєр- 9, Челсі- 8очок, Валенсія- 8, Генк- 2 Наступні ігри 6 грудня: Челсі - Валенсія, Генк - Байєр



ГрупаF



Марсель-Олімпіакос0:1



Арсенал -Боруссія2:1



Післяп'ятитурів:Арсенал- 11очок, Марсель- 7, Олімпіакос- 6, Боруссія- 4 Наступні ігри 6 грудня: Олімпіакос - Арсенал, Боруссія - Марсель



ГрупаG



Зеніт- АПОЕЛ0:0



Шахтар -Порту0:2



Післяп'ятитурів:АПОЕЛ- 9очок, Зеніт- 8, Порту- 7, Шахтар- 2 Наступні ігри 6 грудня: АПОЕЛ - Шахтар, Порту - Зеніт



ГрупаH



Мілан -Барселона2:3



БАТЕ- Вікторія0:1



Післяп'ятитурів:Барселона- 13очок, Мілан- 8, Вікторія- 4, БАТЕ- 2 Наступні ігри 6 грудня: Барселона - БАТЕ, Вікторія - Мілан

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