Результати матчів 5-го туру Ліги чемпіонів (групи E-H)
Закінчився 5-й тур
Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігичемпіонівУЄФАвгрупахE-H
ГрупаE
Байєр- Челсі2:1
Валенсія- Генк7:0
Післяп'ятитурів: Байєр- 9, Челсі- 8очок, Валенсія- 8, Генк- 2
Наступні ігри 6 грудня: Челсі - Валенсія, Генк - Байєр
ГрупаF
Марсель-Олімпіакос0:1
Арсенал -Боруссія2:1
Післяп'ятитурів:Арсенал- 11очок, Марсель- 7, Олімпіакос- 6, Боруссія- 4
Наступні ігри 6 грудня: Олімпіакос - Арсенал, Боруссія - Марсель
ГрупаG
Зеніт- АПОЕЛ0:0
Шахтар -Порту0:2
Післяп'ятитурів:АПОЕЛ- 9очок, Зеніт- 8, Порту- 7, Шахтар- 2
Наступні ігри 6 грудня: АПОЕЛ - Шахтар, Порту - Зеніт
ГрупаH
Мілан -Барселона2:3
БАТЕ- Вікторія0:1
Післяп'ятитурів:Барселона- 13очок, Мілан- 8, Вікторія- 4, БАТЕ- 2
Наступні ігри 6 грудня: Барселона - БАТЕ, Вікторія - Мілан