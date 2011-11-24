Результати матчів 5-го туру Ліги чемпіонів (групи E-H)

06:13, 24 листопада 2011
Спорт
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Закінчився 5-й тур

Закінчилисяматчі5-готуругруповогораундуЛігичемпіонівУЄФАвгрупахE-H

ГрупаE

Байєр- Челсі2:1

Валенсія- Генк7:0

Післяп'ятитурів: Байєр- 9, Челсі- 8очок, Валенсія- 8, Генк- 2

Наступні ігри 6 грудня: Челсі - Валенсія, Генк - Байєр

ГрупаF

Марсель-Олімпіакос0:1

Арсенал -Боруссія2:1

Післяп'ятитурів:Арсенал- 11очок, Марсель- 7, Олімпіакос- 6, Боруссія- 4

Наступні ігри 6 грудня: Олімпіакос - Арсенал, Боруссія - Марсель

ГрупаG

Зеніт- АПОЕЛ0:0

Шахтар -Порту0:2

Післяп'ятитурів:АПОЕЛ- 9очок, Зеніт- 8, Порту- 7, Шахтар- 2

Наступні ігри 6 грудня: АПОЕЛ - Шахтар, Порту - Зеніт

ГрупаH

Мілан -Барселона2:3

БАТЕ- Вікторія0:1

Післяп'ятитурів:Барселона- 13очок, Мілан- 8, Вікторія- 4, БАТЕ- 2

Наступні ігри 6 грудня: Барселона - БАТЕ, Вікторія - Мілан

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