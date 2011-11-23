Україна покращила позиції у рейтингу ФІФА
Сусіди - Гондурас і Румунія
23 листопада вийшов оновлений рейтинг-лист ФІФА національних збірних. Збірна України другий місяць поспіль покращує свої позиції.
Завдяки нічиєї з Німеччиною та перемозі над Австрією "синьо-жовті" посідають 55-е місце. Нашими сусідами у рейтингу є Гондурас (54) та Румунія (56).
А співгоподар Євро-2012, збірна Польщі, займає 66-е місце. "Кадра" опустилася на два рядки.
Зазначу, що у верхівці рейтингу відбулася лише одна зміна. На п`яте місце піднялася Англія.
Рейтинг-лист національних збірних ФІФА (23 листопада)
1 (1). Іспанія - 1564 бали
2 (2). Нідерланди - 1365
3 (3). Німеччина - 1345
4 (4). Уругвай - 1309
5 (7). Англія - 1173
6 (5). Бразилія - 1143
7 (8). Португалія - 1100
8 (12). Хорватія - 1091
9 (6). Італія - 1082
10 (10). Аргентина - 1067
11 (10). Данія - 1035
12 (13). Росія - 971
13 (16). Чилі - 970
14 (8). Греція - 964
15 (15). Франція - 915
16 (18). Кот д`Івуар - 912
17 (18). Швейцарія - 898
18 (14). Швеція - 891
19 (17). Японія - 884
20 (22). Мексика - 866
...54 (57). Гондурас - 570
55 (58). УКРАЇНА - 568
56 (55). Румунія - 562
...66 (64). Польща - 467
Наступний рейтинг ФІФА буде опубліковано 21 грудня.