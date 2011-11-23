Україна покращила позиції у рейтингу ФІФА

23 листопада вийшов оновлений рейтинг-лист ФІФА національних збірних. Збірна України другий місяць поспіль покращує свої позиції.

Завдяки нічиєї з Німеччиною та перемозі над Австрією "синьо-жовті" посідають 55-е місце. Нашими сусідами у рейтингу є Гондурас (54) та Румунія (56).

А співгоподар Євро-2012, збірна Польщі, займає 66-е місце. "Кадра" опустилася на два рядки.

Зазначу, що у верхівці рейтингу відбулася лише одна зміна. На п`яте місце піднялася Англія.

Рейтинг-лист національних збірних ФІФА (23 листопада)

1 (1). Іспанія - 1564 бали

2 (2). Нідерланди - 1365

3 (3). Німеччина - 1345

4 (4). Уругвай - 1309

5 (7). Англія - 1173

6 (5). Бразилія - 1143

7 (8). Португалія - 1100

8 (12). Хорватія - 1091

9 (6). Італія - 1082

10 (10). Аргентина - 1067

11 (10). Данія - 1035

12 (13). Росія - 971

13 (16). Чилі - 970

14 (8). Греція - 964

15 (15). Франція - 915

16 (18). Кот д`Івуар - 912

17 (18). Швейцарія - 898

18 (14). Швеція - 891

19 (17). Японія - 884

20 (22). Мексика - 866

...54 (57). Гондурас - 570

55 (58). УКРАЇНА - 568

56 (55). Румунія - 562

...66 (64). Польща - 467

Наступний рейтинг ФІФА буде опубліковано 21 грудня.

ТСН