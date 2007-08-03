Мілан вихопив бразильського вундеркінда з-під носа Челсі (фото)

Діючий переможець Ліги чемпіонів "Мілан" підписав контракт з 17-річним плеймейкером бразильського "Інтернасьйонала" Алешандре Пато. Сума трансферу за цього гравця склала 14,5 мільйона євро, повідомляє Daily Mail. В офіційних матчах за "Мілан" Пато, якого порівнюють з нинішнім лідером клубу Кака, зможе грати з 3 січня 2008 року.

Минулого місяця у складі молодіжної збірної Бразилії Пато взяв участь у чемпіонаті світу, який відбувся в Канаді, проте бразильська команда вилетіла з розіграшу на стадії 1/8 фіналу. За інформацією Reuters, боротьбу за юного півзахисника "Мілан" виграв у "Інтера", "Реала" і "Челсі".

Придбання Пато стало найзначнішим трансфером "Мілана" в нинішнє міжсезоння. Раніше італійський клуб претендував на підписання контрактів з форвардами "Челсі" Андрієм Шевченком і Дідьє Дрогба, а також з гравцями "Барселони" Роналдіньйо і Самуелем Ето`О, проте всі ці футболісти залишилися у своїх командах.

Після придбання бразильського плеймейкера "Мілан" до закінчення періоду дозаявок (31 серпня 2007 року) більше ніяких покупок робити не планує.

Лента.ру