Яка нація на планеті найсильніша?

На Івано-Франківщині сьогодні стартував командний чемпіонат світу за звання «Найсильніша нація планети - 2007». Про це повідомили на прес-конференції організатори богатирського багатоборства.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття чемпіонату відбулося в Івано-Франківську на майдані Шептицького. За словами начальника головного управління у справах сім’ї, молоді і спорту Івано-Франківської облдержадміністрації Романа ВІРАСТЮКА, сьогодні стронгмени змагатимуться у п’яти видах вправ. Наступного дня – теж п’ять видів вправ, але вже на гірськолижному комплексі «Буковель». 6 серпня – фінал, нагородження переможців і закриття змагань.

У змаганнях беруть участь вісім найсильніших команд світу: Росії, Литви, Польщі, Німеччини, Фінляндії, Великобританії, США та України.

Серед стронгменів найвідомішими є українець Василь ВІРАСТЮК, литовець Жадрунас САВІЦКАС, росіянин Михайло КОКЛЯЄВ – перша трійка останнього чемпіонату світу. До складу української команди входять: Василь ВІРАСТЮК (капітан), Кирило ЧУПРИНІН, Віктор ЮРЧЕНКО, Олександр ПЕКАНОВ і Володимир МУРАВЛЬОВ.

За словами Р.ВІРАСТЮКА, зазвичай, конкурентом номер один для українців є збірна команда Литви, троє атлетів якої входять до вісімки найсильніших людей світу. Він також повідомив, що загалом за три дні змагань буде виконано 17 видів вправ.

Чемпіонат проводиться за активної підтримки Івано-Франківської облдержадміністрації та міської ради. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Андрія РОМАНЧУКА, проведення чемпіонату на Прикарпатті сприятиме туристичному та спортивному іміджу краю в багатьох країнах світу, адже змагання транслюватимуть відомі світові телекомпанії. Він також наголосив, що розвиток туристичної галузі є одним із пріоритетних у діяльності прикарпатської влади.