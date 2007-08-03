Визначилися суперники ”Динамо” і ”Шахтаря” у Лізі чемпіонів

У п`ятницю, 3 серпня, в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, в ході якої визначилися майбутні суперники київського Динамо і донецького Шахтаря.

Чемпіон України київське Динамо зіграє з переможцем пари Генк (Бельгія) - Сараєво (Боснія)

Донецький Шахтар, у разі загальної перемоги над чемпіоном Вірменії єреванським Пюніком, змагатиметься за вихід в основну сітку Ліги Чемпіонів з переможцем пари Вентспілс (Латвія) - Зальцбург (Австрія). У першому матчі австрійці перемогли 3:0.

Московському Спартакові дістався шотландський Селтік.

Матчі третього відбіркового раунду заплановані на 14/15 і 28/29 серпня. Севілья при цьому незалежно від результатів жеребкування свій другий матч проведе у вівторок 28 серпня, тому що в кінці наступного тижня андалусцям зустрічатися з Міланом в поєдинку за Суперкубок УЄФА.

Фінальний поєдинок нинішнього розіграшу пройде 21 травня в Москві.

Корреспондент