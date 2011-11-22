Мілевському продовжили дискваліфікацію

Нападник київського "Динамо" Артем Мілевський не зможе допомогти своїй команді вже у третьому поспіль матчі чемпіонату України. Такі наслідки його вилучення у поєдинку 15-го туру першості проти сімферопольської "Таврії".

Спочатку вважалося, що Мілевський відбуде двоматчеву дискваліфікацію і відповідно пропустить лише ігри "Динамо" з "Металістом" і "Олександрією", однак згідно з інформацією, опублікованою офіційним сайтом української Прем`єр-ліги, нападник "біло-блакитних" входить в число футболістів, які через дискваліфікацію пропустять матчі найближчого, 18-го туру.

Таким чином, у столичному дербі "Динамо" з "Оболонню", яке відбудеться в цю суботу на полі "пивоварів", Мілевський не зіграє.

Крім нього матчі наступного туру пропускають Фініньо і Вільягра ("Металіст"), Сергій Сімінін та Майкон ("Волинь"), Рінар Валєєв ("Кривбас"), Андрій Сахневич ("Олександрія"), Джаба Ліпартія ("Зоря") і Крісті Вангелі ("Чорноморець").

Раніше півзахисник Денис Гармаш підписав з "Динамо" новий контракт. Угода розрахована до 31 грудня 2014.

Gazeta.ua