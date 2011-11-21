Відомий футбольний арбітр вчинив спробу самогубства

Відомий арбітр Бундесліги, який мав судити матч між «Кельном» та «Майнцом» у цю суботу, вчинив спробу самогубства. 41-річний Бабак Рафаті – у критичному стані. Про це повідомляє Німецька хвиля.

Новина спричинила справжній фурор у Німеччині, і не лише серед футбольних уболівальників: відомий арбітр Бабак Рафаті хотів накласти на себе руки. Як наслідок був скасований футбольний матч Бундесліги між командами Кельна та Майнца, який 41-річний мав судити в суботу. Власне, гру скасували не через сам факт суїциду, а через те, що в розпорядженні не було запасної групи арбітрів.

Кілька інформагентств повідомляють про те, що Рафаті знайшли із «перерізаними венами». Управління поліції Ганновера першим констатувало випадок суїциду, пославшись на інформацію своїх кельнських колег. Менеджер «Майнца 05» Кристіан Гайдель повідомив, що нещасний випадок стався у кельнському готелі Hyatt. В цьому готелі проживала як команда суддів на чолі з Рафаті, так і футболісти гостьової команди з Майнца.

Керівництво футбольних клубів засвідчує, що Рафаті живий, однак його стан, за даними інформаційного агентства SID, є «критичним». Футбольне співтовариство перебуває в стані шоку.