Динамо вдома розгромило Олександрію

Київське "Динамо" в матчі 17-го туру української прем'єр-ліги з рахунком 4:0 розгромило вдома "Олександрію".

Вже на четвертій хвилині матчу нігерійський форвард "Динамо" Ідейє вдало підключився до розіграшу кутового удару, без шансів для Паньківа "розстрілявши" головою ворота "Олександрії".

Незважаючи на тотальну ігрову перевагу київської команди, другий м'яч у воротах гостей побував лише перед свистком на перерву. На 45-й хвилині Ярмоленко в оточенні чотирьох захисників пробив точно в дальній кут воріт суперників.

Розгром "Олександрії" продовжився в другому таймі. На 57-й хвилині Алієв увійшов у штрафний майданчик, пробив, а м'яч від Назаренка зрикошетив у ворота "Олександрії".

Остаточну крапку в матчі поставив Ярмоленко, який за сім хвилин до фінального свистка вийшов один на один з Паньківим і переграв голкіпера команди Володимира Шарана.

Україна. Прем'єр-ліга

17-й тур

"Динамо" (Київ) - "Олександрія" - 4:0

Голи: Ідейє 4, Ярмоленко 45, 83 Назаренко 57 авт..

Gazeta.ua