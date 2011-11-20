Розпочався турнір пам’яті Богдана Сцібайла

У Тернополі розпочався ХХ ювілейний Міжнародний турнір вільної боротьби пам’яті тренера Богдана СЦІБАЙЛА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, участь у змаганнях беруть кращі спортсмени з України, Білорусі, Латвії, Росії, Молдови, Литви та Азербайджану. Загалом у Тернопіль приїхало майже 200 борців.

Після того, як священик благословив турнір та спортсменів на успішні виступи, учасників змагань привітав міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, який є також і головою Тернопільської обласної федерації вільної боротьби.

«Боротьба – це спорт сильних духом та тілом людей. Людей, які прагнуть і вміють перемагати, але й водночас поважають суперника. Показуйте власним прикладом, як потрібно вести здоровий спосіб життя, а ваші перемоги прославлятимуть Тернопіль та Україну на міжнародній арені», – сказав С. НАДАЛ.

Турнір триватиме впродовж двох днів, переможці отримають цінні призи. Проходить він під егідою Міжнародної федерації боротьби (FILA).