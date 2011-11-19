Трибуни нового одеського стадіону заповнили вболівальники

У суботу в Одесі відбулася урочиста церемонія відкриття після реконструкції стадіону футбольного клубу «Чорноморець».

Як передає кореспондент УНІАН, не зважаючи на прохолодну погоду, трибуни були заповнені уболівальниками. Одесити влаштували теплий прийом солістці Одеського театру музичної комедії Ользі ОГАНЕЗОВІЙ та популярному шоумену Олегу ФІЛІМОНОВУ, проте у відповідь на повідомлення ведучого, який оголосив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ високо оцінив нову спортивну арену, трибуни вибухнули свистом.

Спортивне свято увінчав матч «Чорноморця» з львівськими «Карпатами», який закінчився внічию 2:2.

О 21:00 в торговельному центрі «Сади Перемоги», на площі 10-го Квітня, відбудеться вручення Всеукраїнської народної премії за заслуги і досягнення у галузі спорту «Золотий мангуст».

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ, перебуваючи 17 листопада з робочим візитом в Одесі, залишився задоволеним реконструйованим стадіоном «Чорноморець». На зустрічі з журналістами він висловив визнання керівництву клубу «Чорноморець» за спорудження чудового спортивного комплексу.

Довідка УНІАН. Загальна кількість місць для уболівальників на реконструйованому стадіоні «Чорноморець» – 34164, місць для преси – 493, причому 78 відсотків трибун захищено від опадів дахом стадіону. Створено місць для людей з обмеженими фізичними можливостями – 98 (зокрема для осіб, їх супроводжуючих, – 48), корпоративних лож - 60 (1602 місця), місць на VIP трибуні для почесних гостей – 558, конференц-зал стадіон розрахований на 68 представників ЗМІ.

Крім того, 186 прожекторів, змонтованих по периметру даху арени, забезпечують рівень освітлення стадіону - 1700 люксів. Площа кожного з 2-х світлодіодних екранів-табло – 66 кв.м. На стадіоні обладнано 186 камер відеоспостереження, 9 пунктів першої медичної допомоги. Площа склепіння фасаду будівлі стадіону - 13 000 кв.м.

Потрібно менше однієї години, щоб повністю заповнити трибуни стадіону, близько 7 хвилин необхідно для евакуації всіх глядачів стадіону. Після завершення реконструкції стадіону загальна кількість посадочних місць в ресторанах, барах і кафе стадіону становитиме 1020, функціонуватимуть також підземна парковка для 449 транспортних засобів.