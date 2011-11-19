Результати матчів 17-го туру Чемпіонату України з футболу

21:56, 19 листопада 2011
Спорт
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Шахтар додав три очки

Закінчилисясьогоднішніматчі17-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу

Таврія- Волинь1:0 (Калініченко89)

Шахтар -Металург2:0 (Адріано 64пен., Шевчук88)

Дніпро -Кривбас0:2(Лисенко21пен.,Еслінек30)

Чорноморець- Карпати2:2 (Балашов45 пен., Франса81 -Батіста65,Федецький84)

Нагадаємо, що вчоразіграли...

Іллічівець -Арсенал0:0

... азавтратурзавершать

13.00Зоря (12) -Металіст (35)

15.30Ворскла(23) -Оболонь(5)

19.30Динамо(40) -Олександрія(11)

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