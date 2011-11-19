Українські важкоатлети здобули 10 олімпійських ліцензій

На Чемпіонаті світу-2011 з важкої атлетики в Парижі українські спортсмени завоювали максимальну кількість олімпійських ліцензій на Олімпіаду -2012 в Лондоні – 10.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби молоді та спорту України.

"Результат Чемпіонат світу свідчить, що Україна може розраховувати на нагороди в Олімпійському Лондоні-2012", - сказав голова Державної служби молоді та спорту України Равіль САФІУЛЛІН.

Жіноча збірна України посіла 4 загальнокомандне місце, а чоловіча - 5 місце.

Українські спортсмени вибороли вісім нагород - 3 срібні медалі та 5 бронзових.

Дві срібні медалі у сумі двоборства та у ривку виборов Артем ІВАНОВ (94 кг). Дві бронзові медалі у сумі двоборства та у поштовху виграв Олексій ТОРОХТІЙ (105 кг). Срібну медаль у ривку завоював Ігор ШИМЕЧКО (+105 кг).

У жінок 3 бронзові медалі у ривку, поштовху та сумі двоборства завоювала Ольга КОРОБКА (+75).

У чемпіонаті світу-2011 взяли участь 519 спортсменів, з них 212 жінок із 63 країн та 307 чоловіків з 75 країн. Збірну команду України на Чемпіонаті світу-2011 представляли 7 спортсменок та 6 спортсменів.