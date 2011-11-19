Жеребкування Євро-2012 буде показане на великому екрані в центрі Києва

2 грудня на великому екрані, встановленому на Будинку профспілок України, що на Майдані Незалежності, буде транслюватися церемонія фінального жеребкування УЄФА Євро-2012, яка пройде в Національному палаці мистецтв «Україна».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Передбачається, що всі бажаючі, хто прийде цього дня на Майдан Незалежності, зможуть тут подивитися 50-хвилинну церемонію.

Церемонію фінального жеребкування будуть транслювати і у Варшаві. Для цього там побудують тимчасовий павільйон і встановлять два додаткові екрани.

Того ж дня, 2 грудня, під час церемонії буде презентовано офіційний футбольний м’яч Євро-2012, величезною копією якого прикрасять зовнішню поверхню купола ТРЦ «Глобус» на Майдані Незалежності (над першою лінією).

Крім того, трохи згодом у Києві встановлять ще 4 велетенські футбольні м’ячі, які символізуватимуть Євро-2012. Конструкції розташують на клумбах Європейської площі та площі Перемоги, на Поштовій площі (перетин Володимирського узвозу та Боричевого узвозу) та у межах в’їзної групи до Києва поблизу Харківської площі. Збільшені копії офіційних м’ячів Євро-2012 милуватимуть око киян і гостей столиці з 1 квітня до 1 липня 2012 року.