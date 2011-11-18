У Донецьку вибрали ділянку для буферної зони

У Донецьку до майбутнього фінального туру чемпіонату Європи з футболу в 2012 році визначено земельну ділянку для розміщення буферної зони площею 2,93 га, по вулиці Стратонавтів Куйбишевського району.

Про це повідомляє офіційний сайт підготовки Донецька до Чемпіонату UEFA EURO 2012 року.

У повідомленні нагадується, що за визначенням УЄФА, буферна зона - це спеціально відведена зона, призначена для очікування пасажирами їхнього приїзду в аеропорт в процесі відльоту з певного приймаючого міста.

На сьогоднішній день проектно-кошторисна документація буферної зони розроблена комунальним підприємством "Управління Генплану м. Донецька" і видана замовнику, яким є Управління капітального будівництва Донецької міської ради. На адресу Управління надіслано ескізний проект буферної зони, аналіз якого з урахуванням завдання на проектування показав необхідність внесення до проекту деяких коригувань, і направлено відповідний лист до Управління капітального будівництва Донецької міської ради, наголошується в повідомленні.