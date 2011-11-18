Суркіс каже, що Динамо переїде на «Олімпійський»

"Динамо" робить усе можливе, що вже навесні 2012 року остаточно переїхати на головну арену країни - НСК "Олімпійський".

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

Останнім часом посилено циркулювали розмови про те, що київське "Динамо" перебирається на НСК "Олімпійський". Роз'яснити ситуацію "Сегодня" попросила президента клубу Ігоря Суркіса.

"У нас йде хороший переговорний процес. Інтерес керівництва НСК "Олімпійський" - у тому, щоб комфортно керувати цим непростим об'єктом. Київського "Динамо" - у тому, щоб грати там не на правах гостя. Думаю, ми досягнемо певного консенсусу. І не буде ніяких проблем", - сказав він.

Щодо розмов про те, що "Динамо" проведе матч 6 туру групового раунду Ліги Європи з "Маккабі" 14 грудня на "Олімпійському", то не варто випереджати події.

"На мій погляд, це було б корисно і для самого "Олімпійського" - ще раз протестувати стадіон. Нехай і з меншою кількістю глядачів, і не з таким навантаженням, яка випала на матч Україна - Німеччина", - вважає Суркіс.

"Є дрібні недоліки. Тому ось такі тестові матчі перед Євро - за участю і збірної, і "Динамо" - на мій погляд, потрібні "Олімпійському". Але, повертаючись до матчу з "Маккабі", є кілька нюансів. Для початку хотілося б, щоб цей матч мав турнірне значення. Тоді можна залучити більше глядачів на трибуни. Але потрібно ще отримати дозвіл УЄФА", - додав він.

За словами президента, якщо кияни пройдуть у плей-офф Ліги Європи, з матчами весняної частини цього турніру на "Олімпійському" не буде проблем.

"Ситуація визначиться після 1 грудня. Якщо ми вдало зіграємо на виїзді зі "Сток Сіті", і матч з "Маккабі" буде викликати підвищений інтерес, то ми зробимо все можливе - звернемося через Федерацію футболу в УЄФА - щоб нам дозволили провести цей матч на "Олімпійському", - наголосив він.

"Що стосується більш глобальної співпраці з "Олімпійським", то у нас є з керівництвом стадіону розуміння формування цін і того, як використовувати арену. Палиці в колеса ніхто нікому не ставить. Якщо перейдемо на "Олімпійський", то перейдемо на нього повністю. Для цього йде нормальний переговорний процес", - вважає Суркіс-молодший.

На запитання, чи можна очікувати, що з весни "Динамо" переїде на "Олімпійський", він відповів: "Можна не просто чекати. Я думаю, що так воно і буде".

"Сподіваюся, контракт буде довгостроковим. До речі, ніякої ціни у 450 тисяч гривень за матч нам НСК "Олімпійський" не висуває. Навпаки, у керівництва "Олімпійського" чисто прагматичний підхід, заснований на партнерських відносинах. Ми хочемо побудувати їх таким чином, щоб клуб "Динамо" отримував прибуток, а "Олімпійський" покривав витрати на утримання стадіону", - каже Суркіс.

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