Металіст із Зорею зіграють у Донецьку

Матч 17-го туру Чемпіонату України з футболу між луганською "Зорею" і харківським "Металістом" пройде в Донецьку на стадіоні РСК "Олімпійський". Про це повідомляє прес-служба луганчан.

Відповідне рішення було затверджено Дирекцією Прем'єр-ліги у зв'язку з тим, що поле стадіону "Сталь" у Алчевську, де "Зоря" проводить домашні матчі, не відповідає нормам ФФУ. З настанням морозів і під подвійним навантаженням газон не витримав і тепер нагадує скоріше болото, ніж футбольне поле.

Нагадаємо, що гра відбудеться в неділю, 20-го листопада. Початок матчу - 13:00.

ТСН