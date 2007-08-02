Шахтар продав бразильця англійцям за 8 мільйонів фунтів

Угода на чотири роки

Англійський клуб "Манчестер Сіті" підписав контракт з бразильським півзахисником "Шахтаря" Елано. Сума трансферу склала 8 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє Англійський клуб "Манчестер Сіті" підписав контракт з бразильським півзахисником "Шахтаря" Елано. Сума трансферу склала 8 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє Сегодня . Угода підписана строком на чотири роки. Гра Елано на останньому Кубку Америки переконала головного тренера "Манчестер Сіті" Свена-Горана Ерікссона купити бразильця. Півзахисник разом з командою переміг на турнірі, а тренер пентакампеонів Дунга назвав Елано "символом нової Бразилії". Також "городяни" сьогодні остаточно оформили переходи Ведрана Чорлукі із загребского "Динамо" і Хав’єра Гаррідо з "Реал Сос’єдада". Це стало можливим завдяки грошам колишнього прем`єр-міністра Таїланду Таксина Шинаватри, який придбав влітку англійський клуб.

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