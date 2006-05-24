Андрій Шевченко з дружиною та сестрою в Києві (фото)

Форвард італійського "Мілана" і національної збірної команди України з футболу Андрій Шевченко, глава фонду імені Андрія Шевченка його сестра Олена, дружина Андрія Крістен Пазік під час добродійного аукціону в Києві у вівторок, 23 травня 2006 р.

На аукціон були виставлені картини італійського художника-інваліда Джанні Оттавіані. Виручені кошти будуть передані фондом Андрія Шевченка двом українським дитячим будинкам.

Перед аукціоном, на прес-конференції Андрій Шевченко заявив, що вже на цьому тижні озвучить рішення, чи залишиться він у ФК "Мілан" або перейде до англійського ФК "Челсі".