Матч Зоря - Металіст під загрозою

Досі не визначено місце проведення матчу 17-го туру Чемпіонату України з футболу "Зоря" - "Металіст". Більш того, існує невелика вірогідність того, що матч взагалі не відбудеться, повідомляє Террикон.

Нагадаємо, що свої поєдинки першого кола "Зоря" проводила в Алчевську, проте газон на стадіоні "Сталь" з настанням морозів і під подвійним навантаженням не витримав. Поле в Алчевську - однозначно найгірше в Прем'єр-лізі.

Резервним варіантом для луганців залишається донецький РСК "Олімпійський", на якому було зіграно два поєдинки у весняній частині минулого чемпіонату.