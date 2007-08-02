Результати матчів другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів

Чемпіон Білорусі здобув упевнену перемогу

В середу були зіграні матчі другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів ще в семи парах. Відзначимо упевнену перемогу чемпіона Білорусі над ісландцями. "Хафнарфьйордюр" (Ісландія) - БАТЕ (Білорусь) - 1:3 "Астана" (Казахстан) - "Русенборг" (Норвегія) - 1:3 "Бешикташ" (Туреччина) - "Шериф" (Молдавія) - 1:0 "Вентспілс" (Латвія) - "Зальцбург" (Австрія) - 0:3 "Домжале" (Словенія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) - 1:2 "Жиліна" (Словаччина) - "Славія" (Чехія) - 0:0 "Црвена Звезда" (Сербія) - "Левадія" (Естонія) - 1:0 Ігри у відповідь відбудуться 7 і 8 серпня.

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