Результати матчів другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів
11:26, 02 серпня 2007Спорт
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Чемпіон Білорусі здобув упевнену перемогу
В середу були зіграні матчі другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів ще в семи парах. Відзначимо упевнену перемогу чемпіона Білорусі над ісландцями.
"Хафнарфьйордюр" (Ісландія) - БАТЕ (Білорусь) - 1:3
"Астана" (Казахстан) - "Русенборг" (Норвегія) - 1:3
"Бешикташ" (Туреччина) - "Шериф" (Молдавія) - 1:0
"Вентспілс" (Латвія) - "Зальцбург" (Австрія) - 0:3
"Домжале" (Словенія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) - 1:2
"Жиліна" (Словаччина) - "Славія" (Чехія) - 0:0
"Црвена Звезда" (Сербія) - "Левадія" (Естонія) - 1:0
Ігри у відповідь відбудуться 7 і 8 серпня.
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