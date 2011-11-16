УЄФА оголосив подробиці жеребкування фіналу Євро-2012

УЄФА оголосив “посів” перед жеребкуванням команд, які вийшли до фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу 2012 року, що відбудеться у п`ятницю, 2 грудня, у київському Національному палаці "Україна" і розпочнеться о 19.00.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Шістнадцять команд, які пробилися до фінальної частини Чемпіонату Європи, будуть розподілені за чотирма групами - від А до D. Вже відомі чотири кошики посіву. До першого потрапили господарі турніру - збірні України і Польщі. Поляки автоматично потраплять в групу А як команда А1, а синьо-жовті - у квартет D як команда D1.

У перший кошик також потрапили чинні чемпіони Європи та світу іспанці, а також фіналісти ЧС-2010 голландці. Обидві збірні мають найвищий рейтинг в таблиці коефіцієнтів УЄФА, складеної після закінчення стикових матчів Євро-2012.

Інші 12 команд були поділені за трьома іншими кошиками відповідно до тієї ж таблиці коефіцієнтів.

Кошик 1: Україна, Польща, Іспанія, Нідерланди.

Кошик 2: Німеччина, Італія, Англія, Росія.

Кошик 3: Хорватія, Греція, Португалія, Швеція.

Кошик 4: Данія, Франція, Чехія, Ірландія.

Жеребкування розпочнеться з першого кошика, аби визначити перші номери в групах В и С. Згодом із четвертого кошика послідовно витягатимуться команди для кожного з квартету - від А до D. Нарешті ця процедура повториться для третього та другого кошиків.

Позиція кожної команди у групі (2, 3 або 4) також буде визначена під час жеребкування.

Жеребкування проведе генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО на спеціальній церемонії. Вестимуть захід польський коментатор і спортивний оглядач телеканала TVP Петро СОБЧИНСЬКИЙ, а також українська телеведуча Ольга ФРЕЙМУТ. У програмі шоу заплановані три виступи: Українського національного ансамблю народного танцю імені Павла Вірського, української співачки ДЖАМАЛИ, а також міжнародної зірки, ім`я якої поки тримається в таємниці.

Дотримуючись офіційного девізу турніру "Творимо історію разом", УЄФА запросив для участі у шоу легендарних гравців, котрі брали участь у всіх попередніх розіграшах чемпіонату Європи. Також під час церемонії буде презентовано офіційний м`яч Євро-2012.

Жеребкування транслюватимуть у прямому ефірі більш ніж 70 теле- і радіомовних компаній, церемонію побачать у понад 150-ти країнах світу.

Щойно стане відомий остаточний календар турніру, вболівальники збірних, які пробилися у фінальну стадію Євро-2012, зможуть подати заявку на квитки на сайті UEFA.com.