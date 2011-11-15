Українська молодіжка здобула першу перемогу у відборі на Євро-2013
22:05, 15 листопада 2011Спорт
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По голу в кожному таймі
Молодіжна збірна Україна здобула першу перемогу у відбірному циклі до Євро-2013.
Команда Яковенка обіграла литовців, забивши по голу в кожному таймі. Активність молодого Караваєва призвела до першого взяття воріт - його пас під удар реалізував Сергій Рибалка.
А Шахов, який вийшов на заміну, через дві хвилини після своєї появи на полі скромно замкнув дальню штангу при подачі кутового.
Україна (U-21) - Литва (U-21) - 2:0
Голи: Рибалка 45, Шахов 75.
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