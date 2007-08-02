Марадона хоче очолити збірну Аргентини

Один з кращих гравців в історії світового футболу Дієго Марадона в інтерв`ю телеканалу TYC заявив, що він готовий очолити національну збірну Аргентини. Марадона наголосив, що він вибрав вдалий момент, щоб стати головним тренером команди, але при цьому зауважив, що місце тренера наразі не є вільним.

"Я справді хочу очолити збірну, - цитує Марадону Setanta Sports. – Після закінчення ЧС-2006 я був близький до того, щоб посісти місце головного тренера, але цього не сталося. Тепер я не хочу згаяти таку можливість. Але у збірної є головний тренер – Альфіо Басіле. Приходити на "живе" місце я теж не хочу. Я знаю, що ми повинні відродити ту гру, яка приносила славу аргентинському футболу, гру, яку неможливо купити ні за які гроші".

Основною перешкодою для призначення Марадони головним тренером команди є позиція керівника Федерації футболу Аргентини Хуліо Грондони, який перебуває з чемпіоном світу 1986 року в неприязних стосунках, а нещодавно прилюдно назвав його наркоманом. Нинішній тренер "альбиселести" Альфіо Басіле зазнав на батьківщині жорсткої критики після Кубка Америки-2007, у фіналі якого Аргентина програла Бразилії 0:3.

Лента.ру