Динамо (Київ) спустилося на 12-е місце в чемпіонаті країни

Нульовою нічиєю закінчився останній матч 3-го туру чемпіонату України з футболу між одеським Чорноморцем і київським Динамо.

Тепер з 9-ма очками - абсолютним результатом - турнірну таблицю очолює Дніпро. У Шахтаря та Металурга (Запоріжжя) по 7 очок, у Металіста - 6.

Шість команди набрали за три гри по одному виграшу, програшу та нічиїй, тож мають свої 4 бали: Арсенал, Таврія, ФК Харків, Закарпаття, Металург (Донецьк) і Зоря.

По три очка у Карпат, Динамо і Ворскли, 2 - у Чорноморця.

Не відкривали поки що рахунку очкам (а заразом і забитим голам) Кривбас і охтирська Нафтовик-Укрнафта.