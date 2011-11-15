Брати Клички відкриють спортивну школу

13:01, 15 листопада 2011
Спорт
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До 15-річчя своєї професійної кар’єри

Завтра Фонд братів Кличків у рамках Всеукраїнського проекту «Старт до успіху!» відкриє у Сєвєродонецьку (Луганська обл.) оновлену Дитячо-юнацьку спортивну школу (ДЮСШ) №2.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, відкриття спортивної школи на Луганщині брати КЛИЧКИ приурочили до відзначення 15-річчя своєї професійної кар’єри.

Разом з тим, упродовж року Фонд вже відкрив оновлені спортивні школи у містах Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.), Горлівка (Донецька область), Хотин (Чернівецька обл.) та у Києві. На черзі – школа у Севастополі (АР Крим).

У Фонді також зазначили, що проект «Старт до успіху!» став можливий за підтримки друзів та партнерів братів КЛИЧКІВ, які підтримали ініціативу Фонду, взявши участь в аукціоні зі збору коштів на ремонт та реконструкцію дитячих спортивних шкіл та розвиток проектів освіти. Мета проекту - відкрити для дітей з різних куточків України спорт як інструмент досягнення життєвого успіху.

На сьогодні Фонд вже обрав дитячі спортивні школи, які найбільше потребують допомоги: організатори зупинилися на освітніх закладах, де навчають одразу декільком видам спорту, і в яких займається велика кількість учнів. Пріоритетними стали ті школи, що мають максимальну підтримку органів місцевого самоврядування, які гарантуватимуть їхнє утримання після реконструкції та оснащення обладнанням.

ДЮСШ №2 у Сєвєродонецьку - найбільший осередок спортивного життя міста, де понад 600 учнів займаються футболом, велоспортом, гімнастикою, легкою та важкою атлетикою. Урочисте відкриття відбудеться завтра, 16 листопада, о 13.00.

*** Фонд братів Кличків – всеукраїнська благодійна організація, заснована Віталієм і Володимиром КЛИЧКАМИ у серпні 2003 р. з метою створення належних умов для гармонійного розвитку підростаючого покоління України.

За 8 років Фонд реалізував низку соціальних проектів, що були спрямовані на популяризацію здорового способу життя, сприяння розвитку спорту, підтримку талановитої молоді та проведення просвітницьких кампаній.

 

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