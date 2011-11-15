Брати Клички відкриють дитячу спортивну школу

16 листопада о 13.00 Фонд братів Кличків у рамках Всеукраїнського проекту «Старт до успіху!» відкриє у Сєверодонецьку оновлену Дитячо-юнацьку спортивну школу №2 (Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Смєтаніна, 5а.).

Цього дня українські чемпіони, брати Клички святкують 15-річчя своєї спортивної професійної кар’єри.

Участь у церемонії відкриття візьме виконавчий директор благодійного Фонду братів Кличків Ганна Старостенко.

ДЮСШ №2 - найбільший осередок спортивного життя міста, де понад 600 учнів займаються футболом, велоспортом, гімнастикою, легкою та важкою атлетикою. ДЮСШ №2 - одна з переможців Всеукраїнського проекту «Старт до успіху!». Упродовж року Фонд вже відкрив оновлені спортивні школи у містах Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.), Горлівка (Донецька область), Хотин (Чернівецька обл.) та у Києві. На черзі – школа у м. Севастополь (АР Крим).

Детальна інформація та акредитація для ЗМІ – у Ольги Савєльєвої (067) 214-13-39.

Історія проекту Проект «Старт до успіху!» став можливий за підтримки друзів та партнерів братів Кличків, які взяли участь в Першому Благодійному Гала-вечорі Фонду 1 листопада 2010 року. 150 чоловік підтримали ініціативу Фонду, взявши участь в аукціоні зі збору коштів на ремонт та реконструкцію дитячих спортивних шкіл та розвиток проектів освіти. (детальніше - http://www.klichkofund.org.ua/news/index/id/38)

Проект «Старт до успіху!» покликаний відкрити для дітей з різних куточків України спорт як інструмент досягнення життєвого успіху. На сьогодні Фонд вже обрав дитячі спортивні школи, які найбільше потребують допомоги. Організатори зупинилися на освітніх закладах, де навчають одразу декільком видам спорту, і в яких займається велика кількість учнів. Пріоритетними стали ті школи, що мають максимальну підтримку органів місцевого самоврядування, які гарантуватимуть їхнє утримання після реконструкції та оснащення обладнанням.

Фонд братів Кличків – всеукраїнська благодійна організація, заснована Віталієм і Володимиром Кличками у серпні 2003 р. з метою створення належних умов для гармонійного розвитку підростаючого покоління України.

За 8 років Фонд реалізував низку соціальних проектів, що були спрямовані на популяризацію здорового способу життя, сприяння розвитку спорту, підтримку талановитої молоді та проведення просвітницьких кампаній. Фонд працює з дітьми шкільного віку, студентами і молоддю, яка прагне досягти успіху в житті. Результатами цієї роботи стали такі відомі проекти як: створення мережі дитячих спортивних майданчиків по всій Україні «Клич друзів – граємо разом!»; модернізація безкоштовних спортзалів «Спортивну Україну побудуємо разом!»; освітні проекти «Обирай серцем» і «Підтримаємо освіту разом!»; проведення унікальних спортивних турнірів в Україні, молодіжний проект «Оздорови суспільство!», благодійний проект «Старт до успіху» тощо.