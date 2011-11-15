Збірні України й Австрії сьогодні випробують стадіон у Львові

Національна збірна України сьогодні зіграє товариський матч проти команди Австрії. Поєдинок відбудеться на новому стадіоні "Арена Львів". Початок гри - о 21.00, трансляція - на телеканалі "Інтер".

За версією авторитетної букмекерської контори William Hill, збірна Україна є беззаперечним фаворитом у товариському матчі проти команди Австрії. На перемогу господарів поля ставки приймаються як 1,61 до 1 (чим менше коефіцієнт, тим більша ймовірність події).

Перемога австрійців оцінюється коефіцієнтом 6,50. Нічийний результат - 3,40 до 1, пише Пульс Києва.