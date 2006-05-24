Андрій Шевченко провів переговори з Абрамовичем у Києві

Власник "Челсі" Роман Абрамович продовжує спроби умовити форварда "Мілана" Андрія Шевченка підписати контракт з лондонцями. За інформацією британських ЗМІ, бізнесмен особисто зустрівся з футболістом в Києві. Нагадаємо, що Абрамович готовий заплатити "Мілану" 35 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 63 мільйонів доларів), а сам Шевченко не виключає свого переходу в "Челсі".

У четвер, 25 травня, Шевченко буде вже в Мілані і дасть спеціальну прес-конференцію, на якій оголосить, чи залишиться він в італійському клубі чи ні. Тим часом, уболівальники "Мілана" продовжують збирати підписи під інтернет-посланням футболісту. На даний момент під проханням не покидати команду підписалися вже більше 10 000 чоловік.

У Мілані Шевченко також повинен пройти медобстеження з приводу травми коліна. Українець одержав пошкодження на початку травня і поки не бере участі в підготовці своєї збірної до чемпіонату світу в Німеччині. Попередні прогнози лікарів оптимістичні: Шевченко повинен підійти до перших же матчів турніру в задовільному фізичному стані.

На ЧС-2006 суперниками українських футболістів будуть Іспанія, Туніс і Саудівська Аравія, а перший матч команда Олега Блохіна зіграє проти іспанців (14 червня, Лейпціг). Андрій Шевченко недавно заявив, що чекає від своєї команди виходу в 1/8 фіналу (для цього треба зайняти як мінімум друге місце в групі).

Лєнта.ру