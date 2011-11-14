У Польщі з’явилося місто, де можна буде перепочити від Євро-2012

Відоме польське курортне місто Закопане, розташоване на півдні країни, оголосило себе містом без Євро-2012 і футболу. Про це повідомляє інформаційний центр «Україна-2012».

Під час майбутнього чемпіонату місто планує підготувати для туристів і жителів міст, де відбуватимуться матчі турніру, альтернативну програму, яка абсолютно не стосуватиметься чемпіонату і футбольної теми, повідомляє Польська агенція преси.

«Маємо намір запропонувати туристам під час футбольного турніру зону спокою, де відбуватимуться цікаві культурні події», - розповів директор Бюро промоції міста Анджей Кавецький. З цією метою влада міста вирішила питання щодо організації рекламної кампанії в містах, де відбуватиметься Євро-2012. «Вболівальники - це галаслива група туристів, а багато людей бажатиме спокою. Ми можемо це їм організувати», - зазначив Кавецький.