«Арену Львів» освятили перед матчем Україна-Австрія

Новозбудований стадіон "Арена Львів", на якому проходитимуть матчі фінальної частини Євро-2012, освятили напередодні матчу Україна-Австрія.

13 листопада владика Венедикт, настоятель Собору св. Юра, та святі отці – представники усіх шести конфесій Львова освятили арену і побажали Божого благословення кожному, хто перебуватиме на стадіоні.

"Господь, який створив Всесвіт і дає життя кожній людині, сотворив через людей це чудо. Сотворив це місце, щоб люди не тільки змагалися в спорті, здобуваючи перемоги, але щоб люди, приходячи на цей стадіон, подивляючи його велич і красу, подивляли й те, який Господь великий і всесильний. Зичу, щоб краса, велич, могутність цього стадіон заставляли нас думати, яким великим є Господь", - сказав владика Венедикт.

Додамо, що спаринг між збірними України та Австрії відбудеться у вівторок, 15 листопада.

ТСН