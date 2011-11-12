Блохіна нагородили перед Німеччиною (фото)

Наставник національної збірної України Олег Блохін, капітан та нападаючий Андрій Шевченко, віце-капітан та півзахисник Анатолій Тимощук отримали нагороди перед початком товариського матчу проти Німеччини. Це сталося у п'ятницю, 11 листопада, на НСК "Олімпійський".

Усі троє зіграли більше ста матчів за національну команду. Поєдинок з німцями став 112 у міжнародній кар'єрі Тимощука. Шевченко поки поступається — 104 матчі. У випадку з Блохіним мова йде про збірну СРСР — 112 поєдинків. Медалі та вітання від УЄФА рекордсменам вручив віце-президент Федерації футболу України Олександр Бандурко.

Першим нагороду отримав Блохін, потім Тимощук і Шевченко. Футболісти кілька хвилин позували для фотографів. Шева обняв Анатолія за плече. Після фотосесії гравці повернулися у стрій для виконання національних гімнів.До речі, німецькі футболісти не знали про нагородження і завчасно приготувалися співати. Діти, які їх супроводжували, вийшли на поле у спеціальних футболках за написами українською мовою "З радістю чекаємо Євро!".

Приєднатися до Шевченка та Тимощука незабаром може голкіпер Олександр Шовковський. В його активі 91 гра за збірну України.

Світовим рекордсменом є екс-воротар збірної Саудівської Аравії Мохаммед Аль-Деайя. Він зіграв 178 поєдинків за збірну.

Нагадаємо, матч Україна - Німеччина, який став дебютним для оновленого "Олімпійського", завершився внічию - 3:3.

Gazeta.ua