Перед грою Україна - Німеччина на Олімпійському була жахлива тиснява

Вболівальники, які зібралися подивитися матч між збірними України та Німеччини безпосередньо на НСК "Олімпійський", зустрілися з величезними труднощами при вході на арену.

Як повідомляє ТСН, через неробочий стан турнікетів при вході у сектори B і С (зі сторони Палацу Спорту) виникла тиснява. Величезний натовп, в якому були діти та жінки, ринувся на центральний вхід і близько 20 хвилин люди штурмували турнікети, аби потрапити на територію "Олімпійського".

У підсумку, представники правоохоронних органів таки відкрили одні з воріт біля центрального входу, аби глядачі якомога швидше потрапили на територію НСК, внаслідок чого виникла величезна тиснява, яка могла призвести до фатальних наслідків.

Багато вболівальників потрапили на стадіон за 15-20 хвилин після початку матчу.

Відзначимо, що організатори раніше заявляли, що пропускна система на "Олімпійський" без проблем впорається з 70-тисячним натовпом глядачів. На ділі вийшло інакше.

Перший іспит "Олімпійський" - а конкретно пропускна система стадіону - склав на "одиницю".