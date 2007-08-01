Результати матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
11:16, 01 серпня 2007Спорт
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Сьогодні - ще 7 ігор
У вівторок були зіграні перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів в 7 парах:
"Рейнджерс" (Шотландія) – "Зета" (Чорногорія) – 2:0
"Копенгаген" (Данія) – "Бейтар" (Ізраїль) – 1:0
"Тампере Юнайтед" (Фінляндія) – "Левські" (Болгарія) – 1:0
"Пюнік" (Вірменія) – "Шахтар" (Україна) – 0:2
"Дебрецен" (Угорщина) – "Ельфсборг" (Швеція) – 0:1
"Заглембе" (Польща) – "Стяуа" (Румунія) – 0:1
"Генк" (Бельгія) – "Сараєво" (Боснія) – 1:2
Сьогодні будуть зіграні ще 7 матчів.
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