Результати матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

11:16, 01 серпня 2007
Спорт
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Сьогодні - ще 7 ігор

У вівторок були зіграні  перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів в 7 парах:

"Рейнджерс" (Шотландія) – "Зета" (Чорногорія) – 2:0

"Копенгаген" (Данія) – "Бейтар" (Ізраїль) – 1:0

"Тампере Юнайтед" (Фінляндія) – "Левські" (Болгарія) – 1:0

"Пюнік" (Вірменія) – "Шахтар" (Україна) – 0:2

"Дебрецен" (Угорщина) – "Ельфсборг" (Швеція) – 0:1

"Заглембе" (Польща) – "Стяуа" (Румунія) – 0:1

"Генк" (Бельгія) – "Сараєво" (Боснія) – 1:2

Сьогодні будуть зіграні ще 7 матчів.

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