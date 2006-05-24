Презентація найбільшої футболки в світі

АНОНС ПОДІЙ КНИГИ РЕКОРДІВ УКРАЇНИ

27 травня 2006 року о 13:00. м. Київ, Майдан

Найбільша футболка в світі! Український символ футбольної підтримки

Запрошуємо на презентацію найбільшої в Україні футболки. Гігантський символ підтримки української футбольної збірної неодмінно допоможе нашим спортсменам отримати блискучі перемоги в червневому Чемпіонаті світу 2006.

Перед подорожжю на Мундіаль футболка гігантських розмірів буде зареєстрована «Книгою рекордів України». На очах у всіх присутніх відбудеться вимір і фіксація розмірів цього масштабного проекту. Пізніше, інформація про досягнення буде надіслана до Книги рекордів Гіннесса.

Утім, досягнення світового рекорду – зовсім не пріоритетне завдання, яке ставили перед собою автори програми «Duracell: Енергія підтримки». Гігантська футболка – символ непохитної віри болільників у перемогу улюбленої команди, їх упевненість у силах і успіху українських футболістів.

Акція «Duracell: Енергія підтримки» стартувала 25 лютого і закінчилася 30 квітня. Свій внесок у створення унікальної футболки міг зробити кожен справжній болільник. Купивши акційну упаковку батарей Duracell, потрібно було просто зареєструвати індивідуальний код через SMS або «гарячу лінію». Кожен зареєстрований код додавав кілька сантиметрів майбутньої футболки. Загалом українські болільники зареєстрували 39 729 кодів.

Нинішній світовий рекорд. Англійський добродійний фонд замовив фірмі з виробництва одягу зшити гігантську білу футболку 29 м завдовжки і 29 м завширшки. Достатня, щоб покрити частину крикетного поля, футболка призначена для збору грошей на добродійні цілі - підтримку дітей-інвалідів.