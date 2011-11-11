Депутати включили в бюджет свої футбольні труси

Депутати Херсонської міської ради планують придбати собі спортивну форму за рахунок міського бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті рішення міської ради, що буде винесено на розгляд депутатів на сесії 25 листопада.

Документ розміщено на офіційному сайті мерії Херсона.

Зокрема, для придбання футбольної й волейбольної форми для депутатів у документі передбачається 115 тис. грн., що становить 45% від загальної суми, що планується для забезпечення депутатської діяльності Херсонської міськради в 2012 році.

Водночас на придбання законодавчої літератури депутати планують виділити всього 2 тис. грн., сувенірної продукції – 8 тис. грн., а 9,5 тис. грн. буде витрачено на придбання квітів до різних урочистих випадків.

Крім того, 77 тис. грн. херсонські депутати розраховують витратити на різні відрядження.

Є в проекті рішення й такий пункт, як придбання меблів «для керівника» за 6,5 тис. грн. Хто саме цей керівник, у документі не вказується.

Як повідомлялося, в Херсонській міській раді налічується 76 депутатів.