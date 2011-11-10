Форварда збірної України обрали «Джентльменом року» в Росії

Вперше в історії, найелегантніший приз російського футболу, який ось вже 18-й рік спільно вручають «Советский спорт» і «Комсомольська правда», дістався легіонеру — форварду московського Динамо і збірної України Андрію Вороніну.

«Я взагалі дуже здивувався, що мене обрали джентльменом. Я ж жорсткий хлопець! Якщо треба йти в стики — йду. Якщо „напхати“ комусь — і це можу зробити. Поясніть, як я переміг?», — сказав А.Воронін.

Як відзначає видання «Cовесткий спорт», для перемоги в номінації не обов`язково приїжджати на всі матчі у циліндрі. Досить викликати повагу у партнерів і суперників — як на полі, так і поза ним.

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