Буряк: матч із Німеччиною покаже, чи здатні наші хлопці жертвувати собою

Колишній керманич "Динамо" і збірної України Леонід Буряк вважає, що матч зі збірною Німеччини покаже, чи здатні наші футболісти жертвувати собою.

"Чи немає у мене побоювання щодо результату зустрічі з Німеччиною? Анітрохи. Хочу піти на стадіон і побачити цікаву гру з хорошою самовіддачею наших хлопців. А проблеми зі складом є не тільки у збірної України, а й у німців.

Це буде хороша перевірка сил. Думаю, тренерський штаб досконало вивчить підопічних Льова, вкаже хлопцям на слабкі місця, і налаштує футболістів найсерйознішим чином. На Євро-2012 прохідних суперників не буде, доведеться на кожен поєдинок виходити, як на останній бій.

А в п`ятницю подивимося, чи здатні наші хлопці жертвувати собою, і робити все, щоб добитися позитивного результату. Що ж стосується проблем зі складом у дебютному матчі на НСК "Олімпійський", то все це має тільки згуртувати команду", - заявив Буряк.

ТСН