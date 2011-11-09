Шева розповів, чим збірна України візьме німців

Форвард збірної України Андрій Шевченко запевнив, що команда Олега Блохіна братиме збірну Німеччини колективною грою і забитими м`ячами.

про гру

"Німеччина - це добре. Чим вище рівень суперника, тим цікавіше подивитися себе на його тлі. Погано тільки, що багато травмованих гравців, причому провідних виконавців збірної: Тарас Михалик, Дмитро Чигринський, Андрій Воронін... Але, незалежно від цього, матч напевно буде дуже цікавим. Новий стадіон, до того ж."

про сильні сторони суперника

"Ця команда дуже швидко переходить з оборони в атаку і навпаки, дуже мобільний і добре організований колектив. Тому нам буде дуже складно, головне завдання - зіграти дуже уважно. Німців не можна "відпускати" ні на секунду, і ні в якому разі не помилятися, тому що така швидка і дуже кваліфікована команда помилок не пробачить. Це одна з найсильніших команд в Європі. До того ж у її складі зараз дуже багато молодих гравців високого класу, які вже грають у провідних клубах Європи."

про ключ до успіху

"Будемо брати колективною грою. І забитими м`ячами."

ТСН