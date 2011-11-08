У п'ятницю через футбол перекриють центр Києва

зв’язку з проведенням товариської зустрічі між збірними командами України та Німеччини з футболу, яка відбудеться 11 листопада на НСК «Олімпійський», вводиться обмеження руху на прилеглих до стадіону вулицях.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Зокрема, з 19.00 11 листопада до 00.30 наступного дня (12 листопада) буде перекрито рух транспорту на: вул. Еспланадній (від вул. Басейної до вул. Саксаганського); вул. Рогнідинській (від вул. Шота Руставелі до вул. Еспланадної); вул. Жилянській (від вул. Червоноармійської до вул. Шота Руставелі); вул. Фізкультури (від вул. Червоноармійської до заїзду на НСК «Олімпійський»); вул. Червоноармійській (від вул. Димитрова до вул. Жилянської).

За необхідності, рух автотранспорту буде також обмежено на вул. Димитрова (від вул. Червоноармійської до вул. А.Барбюса) та пров. Лабораторному (від вул. А.Барбюса до пров. Госпітального).

Того ж дня комунальні служби паркуватимуть автобуси футбольних фанів вздовж бульв. Лесі Українки від вул. Госпітальної до пров. Щорса (з обох сторін у правій смузі руху).

Разом з тим, з метою вільного проходу вболівальників до НСК «Олімпійський», з 17.00 буде заборонене паркування транспортних засобів на тротуарах вул. Червоноармійської від пл. Л.Толстого до вул. Жилянської.

Роботу громадського транспорту 11 листопада буде продовжено на 1 годину. Станції «Палац Спорту» та «Олімпійська» після завершення матчу будуть закриті на вхід пасажирів.