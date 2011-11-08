Збірна України представила нову форму на Євро-2012 (фото)

У понеділок 7 листопада в одному з київських ресторанів відбулася презентація офіційної ігрової форми збірної України, в якій команда Олега Блохіна виступатиме на чемпіонаті Європи 2012 року.

Порівняно з попереднім варіантом форми української збірної були внесені деякі принципові зміни в елементи дизайну.

Тепер під логотипом ФФУ з'явилася вставка з жовто-блакитними кольорами українського прапора, ззаду на комірі красуватиметься напис "Україна – вперед!".

Крім того, підкориговано кольори українського прапора на комірі і додано національний орнамент, на якому по центру позначений тризубець із дубовим листям.

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