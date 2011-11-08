У Донецьку зібралися легендарні боксери

7 листопада в Донецьку вперше в Україні урочисто відкрилася ювілейна 90-а щорічна конвенція Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Як повідомили УНІАН у донецькій промоутерській компанії Union Boxing Promotion, у цьому масштабному боксерському з'їзді візьме участь і президент WBA Жільберто МЕНДОЗА, який прибув до Донецька.

На ювілейну конвенцію також з'їхалися 200 учасників з усього світу, серед них всесвітньо відомі промоутери, менеджери, а також легендарні боксери.

На прес-конференції, що передувала відкриттю конвенції, Ж.МЕНДОЗА, говорячи про те, які питання обговорюватимуться на Конвенції в Донецьку, відзначив: «Окрім звичайних питань і зустрічей з директорами, промоутерами і менеджерами, ми ставимо головне завдання – робити все для того, аби бокс продовжував розвиватися стрімким темпом. Також ми хочемо показати громадськості, що наш вид спорту веде до поліпшення багатьох якостей людини і виховує її як особистість. Найголовніше, аби бокс розвивався серед молоді».

У свою чергу президент донецької промоутерської компанії Union Boxing Promotion Юрій РУБАН висловив подяку Ж.МЕНДОЗІ за те, що він приїхав до Донецька, і висловив сподівання, що дана Конвенція пройде на належному рівні і задовольнить усіх її учасників.

«Я дуже радий, що до Донецька нарешті приїхав пан МЕНДОЗА. Ми дуже пишаємося тим, що проводимо ювілейну Конвенцію WBA. Це престижно не тільки для Донецька, а й для всієї України, - сказав Ю.РУБАН. - На це право претендували декілька країн, а основними нашими конкурентами виявилися Канада і Таїланд. Таким чином, WBA відзначило всі ті заслуги, які є у донецького професійного боксу останніми роками».

Ювілейна 90-а щорічна Конвенція Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) проходитиме до 12 листопада.