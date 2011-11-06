Шахтар і Динамо перемогли в гостьових матчах

21:49, 06 листопада 2011
Спорт
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Результати 16-го туру

Сьогоднішніми матчами завершився 16-й тур Чемпіонату України з футболу

Олександрія - Ворскла 1:1 (Кабанов 47 - Ребенок 47)

Оболонь - Шахтар 0:2 (Коста 47, Селезньов 90)

Металіст - Динамо 1:2 (Дєвіч 76 - Браун 8, 35)

Нагадаємо, що раніше зіграли ...

Дніпро - Арсенал 1:0 (Калинич 71)

Волинь - Кривбас 0:0

Карпати - Іллічівець 3:0 (Федецький 1, Кузнецов 13, 69)

Металург - Чорноморець 3:0 (Траоре 25, Чечер 37, Прийма 48)

Зоря - Таврія 0:1 (Гігіадзе 27)

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Ігри17-готурупризначеніна:

18 листопада
Іллічівець(16) -Арсенал(26)
19 листопада
Таврія(21) -Волинь (19)
Шахтар(39) -Металург(23)
Дніпро(27) -Кривбас(22)
Чорноморець(17) -Карпати(14)
20 листопада
Зоря (12) -Металіст (35)
Ворскла(23) -Оболонь(5)
Динамо(40) -Олександрія(11)

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