Шахтар і Динамо перемогли в гостьових матчах
Результати 16-го туру
Сьогоднішніми матчами завершився 16-й тур Чемпіонату України з футболу
Олександрія - Ворскла 1:1 (Кабанов 47 - Ребенок 47)
Оболонь - Шахтар 0:2 (Коста 47, Селезньов 90)
Металіст - Динамо 1:2 (Дєвіч 76 - Браун 8, 35)
Нагадаємо, що раніше зіграли ...
Дніпро - Арсенал 1:0 (Калинич 71)
Волинь - Кривбас 0:0
Карпати - Іллічівець 3:0 (Федецький 1, Кузнецов 13, 69)
Металург - Чорноморець 3:0 (Траоре 25, Чечер 37, Прийма 48)
Зоря - Таврія 0:1 (Гігіадзе 27)
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Ігри17-готурупризначеніна:
18 листопада
Іллічівець(16) -Арсенал(26)
19 листопада
Таврія(21) -Волинь (19)
Шахтар(39) -Металург(23)
Дніпро(27) -Кривбас(22)
Чорноморець(17) -Карпати(14)
20 листопада
Зоря (12) -Металіст (35)
Ворскла(23) -Оболонь(5)
Динамо(40) -Олександрія(11)