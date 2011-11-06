Шахтар і Динамо перемогли в гостьових матчах

Результати 16-го туру

Сьогоднішніми матчами завершився 16-й тур Чемпіонату України з футболу Олександрія - Ворскла 1:1 (Кабанов 47 - Ребенок 47) Оболонь - Шахтар 0:2 (Коста 47, Селезньов 90) Металіст - Динамо 1:2 (Дєвіч 76 - Браун 8, 35) Нагадаємо, що раніше зіграли ... Дніпро - Арсенал 1:0 (Калинич 71) Волинь - Кривбас 0:0 Карпати - Іллічівець 3:0 (Федецький 1, Кузнецов 13, 69) Металург - Чорноморець 3:0 (Траоре 25, Чечер 37, Прийма 48) Зоря - Таврія 0:1 (Гігіадзе 27) *** Ігри17-готурупризначеніна:



18 листопада

Іллічівець(16) -Арсенал(26)

19 листопада

Таврія(21) -Волинь (19)

Шахтар(39) -Металург(23)

Дніпро(27) -Кривбас(22)

Чорноморець(17) -Карпати(14)

20 листопада

Зоря (12) -Металіст (35)

Ворскла(23) -Оболонь(5)

Динамо(40) -Олександрія(11)

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