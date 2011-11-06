ЗМІ: уболівальників «Динамо» не пустять на матч з «Металістом»

Київське "Динамо" може залишитися без підтримки своїх уболівальників під час сьогоднішнього матчу з "Металістом", повідомляє сайт dynamomania.com.

Як з`ясувалося, "Динамо" не направило офіційну заявку на організацію гостьового сектора, і делегат матчу рекомендував господарям вирішувати це питання під свою відповідальність. "Металіст" вирішив не брати на себе відповідальність. І офіцер безпеки клубу Сергій Вакуленко заявив, що, знаючи гарячність київських уболівальників, "Металіст" вирішив не пускати їх на стадіон, і сьогоднішній матч їм доведеться дивитися за його межами.

Таким чином 500 квитків, що мали належати уболівальникам уже продані. Незважаючи на це близько 700 фанатів "Динамо" уже знаходяться у Харкові й планують відвідати принциповий мачт.

На матчі буде задіяно 550 стюардів та 50 працівників міліції. Усього за порядком в місті перед матчем і під час нього буде стежити 1000 працівників правоохоронних органів.

Початок гри - о 19.30.