"Манчестер Юнайтед" назвали трибуну іменем Фергюсона
06:00, 06 листопада 2011Спорт
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25 років - головний тренер
Футбольнакоманда "МанчестерЮнайтед"вшанувала свогозаслуженогоменеджераАлексаФергюсона, назвавшина його честьтрибунунадомашньомустадіоні "ОлдТраффорд", повідомляєБі-бі-сі. У неділювиповнюється25 років відтоді,як45-річнийшотландецьвзявсятренуватининішніхчемпіоніванглійської Прем`єр-ліги. Під керівництвомФергюсонакомандавигралаблизько 40нагород.
У неділювиповнюється25 років відтоді,як45-річнийшотландецьвзявсятренуватининішніхчемпіоніванглійської Прем`єр-ліги.
Під керівництвомФергюсонакомандавигралаблизько 40нагород.
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