"Манчестер Юнайтед" назвали трибуну іменем Фергюсона

25 років - головний тренер

Футбольнакоманда "МанчестерЮнайтед"вшанувала свогозаслуженогоменеджераАлексаФергюсона, назвавшина його честьтрибунунадомашньомустадіоні "ОлдТраффорд", повідомляєБі-бі-сі. У неділювиповнюється25 років відтоді,як45-річнийшотландецьвзявсятренуватининішніхчемпіоніванглійської Прем`єр-ліги. Під керівництвомФергюсонакомандавигралаблизько 40нагород.

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