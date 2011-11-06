"Манчестер Юнайтед" назвали трибуну іменем Фергюсона

06:00, 06 листопада 2011
Спорт
1602

25 років - головний тренер

Футбольнакоманда "МанчестерЮнайтед"вшанувала свогозаслуженогоменеджераАлексаФергюсона, назвавшина його честьтрибунунадомашньомустадіоні "ОлдТраффорд", повідомляєБі-бі-сі.

У неділювиповнюється25 років відтоді,як45-річнийшотландецьвзявсятренуватининішніхчемпіоніванглійської Прем`єр-ліги.

Під керівництвомФергюсонакомандавигралаблизько 40нагород.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter