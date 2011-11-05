"Карпати" виграли з великим рахунком

Триває 16-й тур

Завершивсячерговийматч16-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу Карпати- Іллічівець 3:0 (Федецький 1, Кузнєцов 13, 69) Нагадаємо, що раніше зіграли Металург -Чорноморець3:0 (Траоре25,Чечер37,Прийма48) Зоря- Таврія0:1 (Гігіадзе27) Сьогоднітурпродовжать



17:30Волинь (18) - Кривбас (21)

19:30Дніпро (24) -Арсенал (26)

... азавтразавершать

14:30Олександрія (10) -Ворскла (22)

17:00Оболонь (5) - Шахтар (36)

19:30Металіст (35) -Динамо (37)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter