Металург перервав переможну серію Чорноморця
15:47, 05 листопада 2011Спорт
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Триває 16-й тур Чемпіонату України
Завершивсячерговийматч16-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу
Металург -Чорноморець3:0 (Траоре25,Чечер37,Прийма48)
Нагадаємо, що вчоразіграли
Зоря- Таврія0:1 (Гігіадзе27)
Сьогоднітурпродовжать
16:00Карпати (11) - Іллічівець (16)
17:30Волинь (18) - Кривбас (21)
19:30Дніпро (24) -Арсенал (26)
... азавтразавершать
14:30Олександрія (10) -Ворскла (22)
17:00Оболонь (5) - Шахтар (36)
19:30Металіст (35) -Динамо (37)
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