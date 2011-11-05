На сайті ФК "Металіст" з'явилася четверта мовна версія

З’явилася іспаномовна версія сайту футбольного клубу «Металіст».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», це вже четверта мовна версія клубного сайту.

За словами представника прес-служби, «вперше в Україні та у всій Східній Європі сайт футбольного клубу отримує іспаномовну версію».

Співрозмовник агентства зазначив, що запровадження іспаномовної версії «стало актуальним у зв’язку з постійно зростаючим інтересом латиноамериканських ЗМІ та уболівальників до гравців – вихідців з цього континенту, багато з яких грає у збірних своїх країн».

За інформацією прес-служби, у липні 2009 року сайт metalist.ua став доступним для англомовних відвідувачів, і на сьогодні англійська версія сайту ФК «Металіст» «по праву вважається найбільш актуальною та повною з усіх спортивних і футбольних сайтів України».