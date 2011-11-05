Розпочався Чемпіонат України з кіокушинкан карате

У Тернополі розпочався дводенний Чемпіонат України з кіокушинкан карате-до Ренмей.

Як повідомляє портал «Спорт Тернопільщини», змагання пройдуть серед дітей віком 9-18 років. Участь у змаганнях візьмуть близько 100 учасників.

Окрім цього, відбудеться міні-турнір серед дітей 6-9 років і турнір дорослих та ветеранів пам’яті місцевого тренера Віталія Кушнірика. Учасниками цього турніру будуть спортсмени із України, Росії та Білорусі.

Дані змагання стануть відбором до Чемпіонату світу, що пройде у Москві 3-4 грудня.

Сьогодні відбудуться поєдинки ката (техніка) і куміте (бій). Завтра пройдуть півфінали, фінали та церемонія нагородження.