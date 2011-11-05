Янукович: наша країна стала центром розвитку боксу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з нагоди 20-річчя Федерації боксу України побажав боксерам і надалі гідно представляти нашу державу на світових аренах.

"Приємно, що за цей невеликий проміжок часу наша країна стала центром розвитку боксу на теренах Східної Європи, і в цьому, безумовно, є внесок кожного із вас", - зазначається у привітанні, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

"Ви досягли великого успіху у вихованні покоління переможців та маєте значні результати у спорті. Вперше в історії національна збірна команда України на чемпіонаті світу 2011 року з боксу здобула чотири золотих медалі та одну срібну, посівши перше загальнокомандне місце. А лідер збірної - Василь ЛОМАЧЕНКО став дворазовим чемпіоном світу. Бажаю всім добра, успіхів і надалі гідно представляти нашу спортивну державу на світових аренах", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.