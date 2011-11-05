Футболісту в поліції зламали ребра

Співробітники чеченської поліції побили нападаючого футбольного клубу "Краснодар" Спартака Гогнієва - про це ввечері в п`ятницю, 4 листопада, повідомляє Чемпіонат.com з посиланням на власне джерело. Спортсмену зламали кілька ребер, крім того, на тілі у нього зафіксовані численні сліди побиття.

За даними сайту, конфлікт між поліцейськими і Гогнієвим виник у підтрибунному приміщенні грозненського стадіону, куди футболіст пішов після видалення з поля під час матчу "Краснодар" - "Терек". Охоронці почали бити кийками спортсмена, після чого посадили його в поліцейський автомобіль і продовжили бити там.

Зазначено, що Гогніев пройшов медичний огляд і офіційно зафіксував отримані травми.

Як повідомляє Лента.ру, матч між молодіжними командами "Краснодара" і "Терека", що проходив 4 листопада в Грозному, був перерваний через бійку на полі. Кілька футболістів отримали жовті картки, а Гогнієв - видалення з поля.

Водночас міністр з фізичної культури і спорту Чечні Хайдар Алханов заявив, що Гогнієва ніхто не бив, а сам він відмовлявся йти з поля і ображав вболівальників і керівництво Чеченської республіки, і тому його довелося примусово відвести в роздягальню.

Матч був зупинений на 73-й хвилині за рахунку 3:0 на користь "Краснодара". Гра так і не була закінчена.